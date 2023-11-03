В начале военных действий местные жители были вынуждены покинуть свои дома и оставить своих домашних животных.
"На Украине более миллиона собак являются бездомными, и чем дольше их оставляют на произвол судьбы, тем более одичавшими они становятся. Мы спасаем, лечим, реабилитируем и возвращаем домой кошек и собак", — цитирует автор статьи слова студентки-ветеринара из Киева и члена неправительственной организации "Зоопатруль Украина" Оли Василишин.
По данным Минздрава Украины, на протяжении 2023 года в стране наблюдается значительный рост количества укусов человека, как домашними, так и дикими животными, а также лабораторно подтвержденных случаев бешенства у животных.
За последние 9 месяцев количество экстренных профилактических курсов лечения бешенства, назначенных пострадавшим, выросло более чем на 40%.
По просьбе властей Украины , во Львове в организации ВОЗ и при финансовой поддержке правительства Германии, прошла конференция по бешенству.
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