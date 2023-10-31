Коклюш — это заболевание органов дыхания. Заразиться им возможно только в результате близкого и продолжительного контакта с человеком, страдающим этим недугом.
Главный врач лаборатории "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков поделился информацией об этом заболевании, сообщает Аргументы и факты – Томск.
Коклюш имеет длительный период инкубации, который составляет от 7 до 20 дней, и симптомы развиваются постепенно. В начале болезни, при обычном состоянии здоровья и нормальной температуре тела, появляется кашель, который со временем становится приступообразным.
Примерно через полторы недели начинается интенсивный, сильный кашель, сопровождаемый проблемами с дыханием, спазматическими вдохами и, иногда, рвотой после кашля.
Лечение этого заболевания включает в себя применение специальных лекарств от кашля, которые должен назначить врач.
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