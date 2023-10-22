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Гинеколог Волкова назвала пять главных правил похудения для женщин

2:52
Здоровье

При борьбе с избыточным весом существует множество методов и диет, однако не все из них являются эффективными и безопасными для женского организма. Врач-гинеколог Екатерина Волкова выделила пять основных принципов похудения, которые помогут не только снизить вес, но и поддерживать достигнутые результаты в будущем.

Гинеколог Волкова назвала пять главных правил похудения для женщин
Фото: https://www.ph2nutrition.com/pages/everything-you-need-to-know-about-therapeutic-diets

Разумное и правильное питание с учетом завтрака

Завтрак является ключевым приемом пищи, влияющим на энергию и обмен веществ в течение всего дня. Волкова рекомендует уделить этому особое внимание и перераспределить основную часть питания на утренние часы. Завтрак должен обязательно включать углеводы, которые сигнализируют организму начать тратить энергию, а не сохранять ее.

Контроль размеров порций и частоты приемов пищи

Объем порции играет важную роль. Гинеколог советует следить за размерами порций, придерживаясь нормы в 300 граммов. Это количество может быть полностью усвоено организмом, не переходя в избыточный жир.
С возрастом следует сокращать размер порций, увеличивая при этом частоту приема пищи. Оптимальным вариантом будет трехразовое питание с одним или двумя перекусами.

Различение между голодом и жаждой

Часто люди путают голод и жажду. Прежде чем браться за еду, рекомендуется попробовать выпить теплую воду или чай. Если через некоторое время чувство голода не прошло, то можно начать прием пищи.
При этом важно помнить, что перекусы должны быть сбалансированными и не ограничиваться только сладкими продуктами. Белки, жиры, сложные углеводы и овощи должны стать неотъемлемой частью перекусов.

Относиться к срывам спокойно

Сбои в режиме питания во время диеты — это нормальное явление. Важно не винить себя. Вместо этого стоит успокоиться и вспомнить, что каждый имеет право на ошибку. Понимание причин сбоев, будь то стресс, обида, скука или внешние факторы, помогает избегать их в будущем. Врач советует вести журнал, записывая причины сбоев и анализируя их, чтобы извлекать уроки из собственного опыта.

Не исключать жиры из рациона

Жиры играют важную роль в функционировании организма. Они участвуют в образовании половых гормонов, поддерживают здоровье кожи и способствуют ощущению насыщения. При этом стоит отдавать предпочтение полезным жирам, таким как орехи, растительные масла, жирная рыба и урбеч.
Соблюдение этих пяти принципов поможет достичь желаемых результатов при похудении и сохранить их в долгосрочной перспективе.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Удальцова Марина
Специализируется на проведении таких процедур, как проведение малых гинекологических операций и ультразвуковая диагностика
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Специализируется на лечении сложных форм бесплодия
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Проводит лечение воспалительных заболеваний органов малого таза, инфекций передающихся половым путем, заболеваний влагалища и шейки матки, нарушения менструльной функции, привычного невынашивания, климактерического синдрома, доброкачественных опухолей яичников и матки (миома).
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