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Новое исследование: мозг проявляет разную активность в зависимости от воспоминания истины или лжи

3:48
Здоровье

Недавние исследования говорят, что мозг проявляет разную активность в зависимости от того, вспоминает ли человек истинные или ложные факты. Ложная память — это случай, когда люди помнят что-то, что не произошло или случилось в другое время или месте.

Новое исследование: мозг проявляет разную активность в зависимости от воспоминания истины или лжи
Фото: openverse

Воспоминания о прошлых событиях, опыте или информации, связанной с конкретным контекстом, таким как день рождения, первое свидание или недавний поход в магазин, называются эпизодической памятью. Она отличается от семантической памяти, которая связана с общими знаниями и фактами, не связанными с временем и местом. Гиппокамп играет важную роль в эпизодической памяти, но механизмы, связанные с неправильным запоминанием событий, до сих пор были неясны.

Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале PNAS, в гиппокампе возникает специфическая электрическая активность непосредственно перед тем, как человек вспоминает ложное воспоминание, и она отличается от активности, связанной с правильным воспоминанием.

"Хотя ранее было известно, что гиппокамп играет роль в памяти событий, мы не знали, что электрические сигналы из этой области способны различать верное воспоминание от ложного", — Майкл Кахана, старший автор исследования и профессор психологии.

Исследователи предполагают, что более глубокое понимание этой активности мозга может помочь предсказать, когда люди вспомнят тревожные ложные воспоминания, не связанные с их первоначальным контекстом. Например, люди с посттравматическим стрессовым расстройством часто переживают воспоминания о своем травматическом опыте в незапретных ситуациях. Новые методы лечения могут быть разработаны для мониторинга и модификации этой активности мозга, чтобы уменьшить тревожные воспоминания.

В исследовании ученые изучили электрическую активность в гиппокампе у пациентов с эпилепсией, которым были имплантированы электроды для мониторинга их приступов. Пациентам предлагалось запомнить список несвязанных слов, а затем вспомнить их в любом порядке. Ритмы электрической активности в гиппокампе различались в зависимости от того, верно ли пациенты вспомнили слово из списка или неправильно запомнили что-то, чего не было в него включено. Эта активность возникала менее чем за секунду до того, как они произносили слово.

Интересно, что, если пациенты неправильно вспоминали слово из другого списка, их ритмы в гиппокампе были более похожи на те, которые наблюдались, когда они верно вспоминали слово. Наибольшие различия в ритмах наблюдались, когда они вспоминали слово, которое им никогда не показывали. Это может объясняться тем, что контекст ситуации сделал воспоминания более похожими друг на друга.

В другом эксперименте пациентов попросили запомнить связанные слова о цветах, фруктах и насекомых. Результаты также указали на важность ситуационного контекста при вспоминании слов. Если пациенты неправильно вспоминали похожее слово, их ритмы в гиппокампе были ближе, чем если они неправильно вспоминали абсолютно непохожее слово.

Эти результаты могут помочь объяснить, как гиппокамп различает похожие воспоминания, возникающие в разных контекстах. Также они могут способствовать разработке новых методов лечения памяти, нарушенной при различных заболеваниях.

Однако дальнейшие исследования необходимы, чтобы лучше понять, действительно ли эти электрические сигнатуры приводят к ложным воспоминаниям или просто с ними совпадают.

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Недавние исследования предлагают, что мозг проявляет разную активность в зависимости от того, вспоминаем мы истинные или ложные факты.
Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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