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Психотерапевт объяснила, почему не уходит жир на животе

1:06
Здоровье

Психотерапевт Татьяна Зеленкова-Захарчук рассказала, что рост жира на животе может быть обусловлен несколькими факторами.

Психотерапевт объяснила, почему не уходит жир на животе
Фото: "Young and Fat" by Tobyotter is licensed under CC BY 2.0.

Она подчеркнула, что придерживаться здоровых принципов питания бывает непросто. Формирование привычки регулярной физической активности и правильного питания — это долгосрочный процесс, который требует наличия воли и настойчивости.

Избавиться от жира на животе можно только при соблюдении принципов здорового образа жизни. Просто исключив из рациона сладости и жареную пищу, нельзя ожидать, что появится стройная талия.

"Снижение интереса к физической активности может быть признаком апатии и ангедонии и требует комплексного лечения", — подчеркнула врач.

Она также отметила, что людям, у которых есть признаки апатии, стоит обратиться к психологу или психотерапевту. Такой специалист поможет восстановить нормальное психологическое состояние, что в свою очередь может вновь подтолкнуть человека к интересу и заботе о своем здоровье.

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Почему не уходит жир на животе? Простой способ убрать жир с живота.
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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