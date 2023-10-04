Врачи рассказали, что не стоит пренебрегать жалобами ребенка на боли в спине и ногах

2:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Одной из причин, из-за которых школьники отстают в учебе, является плохое самочувствие, которое может быть вызвано не только сезонными инфекциями, но также ортопедическими проблемами. У детей и подростков довольно часто встречаются такие патологии, как сколиоз, плоскостопие и вальгусная деформация стоп. Эту проблему раскрыла пресс-служба ФНКЦ ФМБА России.

Фото: openverse.org

Согласно данным, сколиоз разной степени выявляется у 70% молодых пациентов. Очень часто плоскостопие сопровождает эту проблему, что приводит к развитию мышечного дисбаланса, болям в ногах и спине у детей. Причины этих ортопедических проблем связаны с неправильным положением тела во время занятий и общего сидячего образа жизни. Дети часто проводят много времени с гаджетами, иногда забывая об активных играх на свежем воздухе. Ортопедические заболевания могут оказать серьезное давление на суставы и позвоночник, и в будущем могут спровоцировать артрит, артроз, протрузии или грыжи межпозвонковых дисков, сообщает "Вести Подмосковья".

Медики советуют не пренебрегать походом к ортопеду, если ребенок часто жалуется на боли в спине и ногах, сутулится или испытывает трудности в движении. Проблемы с позвоночником и ортопедическими деформациями могут быть замечены невооруженным глазом — например, плечи и лопатки ребенка находятся на разных уровнях, реберная дуга несимметрична с правой и левой стороны. Плоскостопие также можно определить по износу обуви — если проблема существует, то каблук и подошва с внутренней стороны будут стерты. А диагноз "плоско-вальгусная деформация" ставится специалистом, если расстояние между стопами ребенка при согнутых коленях составляет более 5 сантиметров.

«Для профилактики ортопедических заболеваний нужно поддерживать физическую активность и подбирать удобную правильную обувь. Если проблемы уже имеются, то хорошо укрепить спину и стопы помогает активное движение в воде, массаж, лечебная физкультура», — рассказал заведующий кафедрой Травматологии и ортопедии Академии постдипломного образования ФНКЦ ФМБА России, кандидат медицинских наук Александр Ахпашев.

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