Кардиолог Муртазина: жирная еда — главный фактор возникновения болезней сердца

Здоровье сердца во многом зависит от питания человека. 60% всех заболеваний сердечно-сосудистой системы возникают именно из-за неправильного питания, рассказала эндокринолог, диетолог Аделина Муртазина.

Фото: openverse.org

Врач объяснила, что на здоровье сердца очень плохо влияют чрезмерное потребление насыщенных жирных кислот и трансжиров, соли, алкоголя.

"При потреблении жира свыше 35% от суточного энергопотребления, вне зависимости от качественного состава жирных кислот, неуклонно формируются условия для атеросклеротического поражения сосудов", — сказала Муртазина, которую цитирует Газета.Ru.

Чтобы предупредить сердечно-сосудистые заболевания, кардиолог порекомендовала максимально убрать из своего рациона продукты, содержащие скрытый жир. К ним относится колбаса, чипсы, различные готовые снеки, майонез, картофель фри и различный фастфуд. Кроме того, важно также снизить количество поваренной соли в рационе.

Важно не забывать о регулярной физической активности, и не забывать, что для сердца особенно нужны постоянные кардионагрузки. Также желательно дополнить свой ежедневный рацион приёмом витаминов и минералов, добавила врач.

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