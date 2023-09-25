Кардиолог Фомичева назвала привычки, которые разрушают сердце: среди них курение и солёная еда

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-кардиолог "СМ-Клиника" Анастасия Фомичева перечислила привычки, которые пагубно сказываются на здоровье сердца.

Фото: "“There are many things in life that will catch your eye, but only a few will catch your heart...pursue those.”~Michael Nolan" by katerha is licensed under CC BY 2.0.

По словам кардиолога, один из главных врагов сердца — курение, которое может стать причиной атеросклероза и ишемической болезни сердца. Опасен для сердца и алкоголь, которые повышает давление, повреждает миокард и может стать причиной появления алкогольной кардиомиопатии.

Также очень вредит сердцу неправильное питание с большим количеством насыщенных жиров и сахара, которые ведут к развитию атеросклероза, бляшек в сосудах, и в итоге — к инфаркту или инсульту, пишет Газета.Ru.

Не менее вредна для сердечно-сосудистой системы солёная пища, из-за которой повышается давление и возникают отёки.

"Отсутствие регулярной физической активности и сидячая работа увеличивает риск развития ожирения, гипертонической болезни, а также может привести к развитию сахарного диабета", — добавила Фомичева.

Помимо этого, на работе сердца отрицательно сказываются стресс, регулярный недосып и смена циркадных ритмов, добавила кардиолог.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...