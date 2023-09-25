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Кардиолог Фомичева назвала привычки, которые разрушают сердце: среди них курение и солёная еда

1:13
Здоровье

Врач-кардиолог "СМ-Клиника" Анастасия Фомичева перечислила привычки, которые пагубно сказываются на здоровье сердца.

Кардиолог Фомичева назвала привычки, которые разрушают сердце: среди них курение и солёная еда
Фото: "“There are many things in life that will catch your eye, but only a few will catch your heart...pursue those.”~Michael Nolan" by katerha is licensed under CC BY 2.0.

По словам кардиолога, один из главных врагов сердца — курение, которое может стать причиной атеросклероза и ишемической болезни сердца. Опасен для сердца и алкоголь, которые повышает давление, повреждает миокард и может стать причиной появления алкогольной кардиомиопатии.

Также очень вредит сердцу неправильное питание с большим количеством насыщенных жиров и сахара, которые ведут к развитию атеросклероза, бляшек в сосудах, и в итоге — к инфаркту или инсульту, пишет Газета.Ru.

Не менее вредна для сердечно-сосудистой системы солёная пища, из-за которой повышается давление и возникают отёки.

"Отсутствие регулярной физической активности и сидячая работа увеличивает риск развития ожирения, гипертонической болезни, а также может привести к развитию сахарного диабета", — добавила Фомичева.

Помимо этого, на работе сердца отрицательно сказываются стресс, регулярный недосып и смена циркадных ритмов, добавила кардиолог.

 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Славина Ирина
Занимается ведением больных терапевтического профиля по направлениям кардиологии, пульмонологии, нефрологии и гастроэнтерологии
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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