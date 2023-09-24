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РБК: в России растёт заболеваемость COVID, врачи рассказали о мерах защиты

1:23
Здоровье

В Российской Федерации замечено повышение случаев заражения COVID-19 и сезонными заболеваниями в осенний период. РБК рассказал, что делать.

РБК: в России растёт заболеваемость COVID, врачи рассказали о мерах защиты
Фото: "Бактерии под микроскопом" by Aleksadiz is licensed under CC BY 4.0.

Предложена вакцинация для некоторых категорий граждан. Среди них медсотрудники, спортсмены, социальные работники и другие.

Штамм "Пирола" активизировался в Европе, США и Канаде, но пока не зарегистрирован в России. Новый вариант вируса представляет угрозу для людей с ослабленным иммунитетом, детей и других групп населения. Симптомы аналогичны: кашель, повышение температуры тела, мышечные и головные боли, возможно тошнота.

Минздрав советует проходить полный курс вакцинации для достижения наилучшей эффективности. Отмечается, что даже однократная вакцинация была эффективной.

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рекомендует также прививаться от гриппа, пневмококковой инфекции и гемофильной инфекции. Были отмечены комбинации COVID-19 с гриппом, респираторно-синцициальной и риновирусной инфекциями.

Если кто-то из близких заболеет COVID-19, больной должен соблюдать дистанцию, пользоваться своей посудой и принимать другие меры предосторожности.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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