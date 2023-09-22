Учёный из РФ Ризванов рассказал, что новый штамм коронавируса "Пирола" адаптируется к ослабленному иммунитету

1:45 Your browser does not support the audio element. Наука

Медики по всему миру выражают растущее беспокойство по поводу нового штамма коронавирусной инфекции "Пирола". Выдающийся российский учёный, руководитель лаборатории "Генные и клеточные технологии" Альберт Ризванов рассказал о некоторых загадках, связанных с этим новым подвидом COVID, и дал свою оценку степени его опасности. "Пирола" отличается от "Омикрона" и других известных видов этой инфекции тем, что включает в себя целых тридцать различных мутаций в геноме.

Фото: CC BY 2.0

"Есть теория, что такой эволюционный скачок произошёл в организме пациента с ослабленной иммунной системой. Так как иммунитет пациента ослаблен, вирус может очень долгое время находиться в организме — он с ним либо не борется, либо очень слабо борется", — сказал учёный.

Ризванов отметил, что за счёт этого вирус адаптируется к такому ослабленному иммунитету, подбирает новые ключики так, чтобы избегать иммунного ответа.

Эксперт отметил, что медики испытывают беспокойство из-за того, что этот конкретный вариант вируса был обнаружен практически на всех континентах, что свидетельствует о его высокой устойчивости. Обычно большое количество мутаций может привести к потере его инфекционных свойств, однако "Пирола" оказалась достаточно жизнеспособной и уже начала активно распространяться по всему миру, как сообщает сайт aif.ru.

Хотя по состоянию на начало сентября было зарегистрировано всего несколько сотен случаев, обнаружение нового штамма коронавируса в сточных водах разных стран указывает на то, что люди заражаются им и активно выводят вирус в окружающую среду.

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