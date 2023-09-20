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Врачи: прививаться от нового штамма коронавируса "Пирола" следует тем, кто работает с большим количеством людей

1:24
Здоровье

Эксперты в области науки и медицины сообщили, что новый вариант коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, известный как "Пирола", значительно более заразен, чем "Омикрон".

Врачи: прививаться от нового штамма коронавируса "Пирола" следует тем, кто работает с большим количеством людей
Фото: CC BY 2.0

"Пирола" была обнаружена в различных странах, включая Канаду, США, Великобританию, Южную Африку и другие. По данным специалистов, пока не было зарегистрировано летальных случаев от этого варианта вируса. Великобритания начала проводить профилактическую вакцинацию раньше запланированного графика, сосредотачиваясь в первую очередь на лицах старше 65 лет.

Иммунолог Михаил Болков объяснил, что "Омикрон" эволюционно старше, чем "Дельта", несмотря на то, что он появился позже.

"Пирола" стала активно распространяться после значительных мутаций, которые произошли в её геноме. Они представляют собой уникальные изменения на поверхности вируса. Иммунная система не может идентифицировать эти перемены, что позволяет вирусу продолжать своё распространение в организме. Фактически, "Пирола" представляет собой вариант "Омикрона".

Врач и эксперт лаборатории "Гемотест" Ольга Уланкина рекомендует вакцинироваться людям, которые имеют много контактов с людьми или регулярно используют общественный транспорт в периоды наибольшей нагрузки.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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