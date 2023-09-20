Абдоминопластика: решение проблемы с животом

2:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Согласно информации, опубликованной в издании "Вести Подмосковья", более 40% людей по всему миру испытывают недовольство внешним видом своих животов, несмотря на активные занятия спортом и соблюдение правильного питания. Многие обращаются к пластическим хирургам за помощью, и абдоминопластика является одной из операций, которая позволяет улучшить форму живота.

Фото: openverse

Эта операция, как сообщила пресс-служба ФНКЦ ФМБА России, может быть полезной для тех, у кого живот изменился после беременности или избыточного веса. Она часто выбирается женщинами, у которых после беременности появились растяжки, провисла кожа и деформировался живот. Абдоминопластика может также помочь при наличии рубцов на коже, диастазе мышц, деформации пупка, грыже живота и излишних жировых отложениях.

Основное преимущество данной процедуры заключается в восстановлении сухожильно-мышечного каркаса передней брюшной стенки, благодаря стягиванию соединительной ткани.

Следует помнить, что у любой серьезной хирургической операции есть свои противопоказания. Абдоминопластика не рекомендуется при наличии хронических заболеваний в обостренной форме, воспалительных процессах на коже, в период грудного вскармливания и при ожирении средней и выраженной степени.

Пластический хирург ФНКЦ ФМБА России, Александр Смаль, подчеркнул, что операция проводится под эндотрахеальной анестезией, требует недельного наблюдения врача в стационаре, а швы снимаются через 10-12 дней. Кроме того, необходимо использовать компрессионное белье в течение не менее двух месяцев и воздерживаться от физических нагрузок и подъема тяжестей в течение полугода. Перед планированием операции важно проконсультироваться с терапевтом и пластическим хирургом.

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Как выглядит живот через неделю после абдоминопластики? Восстановление после пластики живота / 18+