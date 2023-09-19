Вся смертность из острого течения коронавируса перешла в смертность, которая наступает в результате перенесённого заболевания. То есть в инфаркты, инсульты и так далее. Об этом рассказал академик РАН Александр Гинцбург в беседе с Общественной Службой Новостей.
Эксперт отметил, что теперь последствия коронавирусной инфекции проходят по таким диагнозам.
Новый вариант коронавируса BA.2.86, также известный как "пирола", оказался более заразным, чем его предшественники. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
В России "пиролы" пока нет, но вариант BA.2.86 вполне может вытеснить все остальные штаммы коронавируса в обозримом будущем, добавил учёный.
"Хорошего прогноза по ситуации с коронавирусом на эту осень и приближающуюся зиму давать нельзя, особенно с учётом изменений в характере постинфекционного процесса", — заключил собеседник издания.
Ранее сегодня в Москве снова заработал госпиталь в Сокольниках из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом.
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