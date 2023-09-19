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Академик Гинцбург заявил, что коронавирус теперь вызывает инфаркты и инсульты

1:11
Здоровье

Вся смертность из острого течения коронавируса перешла в смертность, которая наступает в результате перенесённого заболевания. То есть в инфаркты, инсульты и так далее. Об этом рассказал академик РАН Александр Гинцбург в беседе с Общественной Службой Новостей.

Академик Гинцбург заявил, что коронавирус теперь вызывает инфаркты и инсульты
Фото: openverse.org

Эксперт отметил, что теперь последствия коронавирусной инфекции проходят по таким диагнозам.

Новый вариант коронавируса BA.2.86, также известный как "пирола", оказался более заразным, чем его предшественники. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

В России "пиролы" пока нет, но вариант BA.2.86 вполне может вытеснить все остальные штаммы коронавируса в обозримом будущем, добавил учёный.

"Хорошего прогноза по ситуации с коронавирусом на эту осень и приближающуюся зиму давать нельзя, особенно с учётом изменений в характере постинфекционного процесса", — заключил собеседник издания.

Ранее сегодня в Москве снова заработал госпиталь в Сокольниках из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом.

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Новый штамм Pirola. О какой опасности предупреждает ВОЗ
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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