В Москве заработал госпиталь в Сокольниках из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом

В Москве медицинский персонал выведен на смену в "ковидный" госпиталь в Сокольниках. Об этом сообщает Shot. В медучреждении подтвердили, что у них первый рабочий день сегодня, 19 сентября.

Фото: openverse.org

Telegram-канал отмечает, что его источник ранее сообщал о данном медикам указании полностью подготовить оборудование и лекарственные средства для приёма пациентов. Это связано с резким ростом числа заболевших коронавирусом в столице.

Напомним, временный ковидный госпиталь на территории культурно-выставочного центра появился в самом начале пандемии, а когда она пошла на спад, его законсервировали.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.