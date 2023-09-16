Онколог Беджанян: витамины С и Е нельзя пить больным раком

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Согласно недавнему исследованию, существует связь между чрезмерным потреблением витаминов С и Е и развитием раковых заболеваний. Про эту закономерность рассказал заведующий отделением абдоминальной хирургии и онкологии Научно-клинического центра № 2 РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского, доктор медицинских наук Аркадием Беджаняном.

Фото: openverse

В беседе с "Комсомольской правдой" он пояснил, что оказывается, несмотря на полезные свойства добавок, они могут негативно влиять на опухоль и способствовать её росту.

В процессе употребления витаминов С и Е в организме формируются новые сосуды из уже существующих. Этот процесс, с одной стороны, помогает восстановлению тканей после травм и стимулирует их рост. Однако в случае наличия опухоли, новые кровеносные сосуды могут усугубить раковый процесс, делая бесполезными методы его контроля.

Эксперименты на лабораторных мышах также подтвердили, что витамин С усиливает функцию определённого гена, который, в свою очередь активизирует ангиогенез (образование новых кровеносных сосудов) в опухоли.

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