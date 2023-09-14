Чтобы снизить потребление быстрых углеводов в целях похудения и улучшения обмена веществ, многие люди заменяют сахар, конфеты и десерты сухофруктами. Однако врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова считает, что чернослив, курагу, инжир, изюм и сушёные ломтики экзотических фруктов следует употреблять с осторожностью, так как они могут затруднить процесс похудения. Эти продукты необходимо есть в разумных количествах и соблюдать баланс в рационе.
"Их могут готовить с применением сахарного сиропа. Поэтому к сочным, ярким сухофруктам стоит отнестись настороженно. А вот невзрачный на вид урюк или инжир совершенно точно высушен на солнце. Традиционно не добавляют сахар в изюм", — отмечает специалист в своем telegram-канале.
Однако даже если сухофрукты были приготовлены без добавления сахара, они остаются высококалорийными. Поэтому их следует рассматривать как лекарство — употреблять в небольших количествах и не как перекус, а после основных приёмов пищи.
"Переедание даже очень полезных продуктов может привести к проблемам с лишним весом", — подчеркнула эндокринолог.
Павлова также напомнила о полезных свойствах сухофруктов: чернослив, например, полезен при запорах, инжир также добавляют в натуральные слабительные средства, и курага также благотворно влияет на работу сердца, так как содержит много калия.
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