Нутрициолог рассказала, как избавиться от диоксида серы в сухофруктах

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В составе пищевого продукта производитель может называть консервант Е-220 как "диоксид” или двуокись” серы”. Это бесцветный газ, который в больших объемах может оказаться токсичным. Он встречается в природе при извержении вулканов. Он хорошо растворим в воде и спирте, при этом негорючий. Чаще всего диоксид серы в составе можно найти на упаковке с сухофруктами. Для применения в пищевой промышленности производитель переводит этот газ в жидкое состояние. Опасен ли этот консервант и как от него избавиться — рассказала читателям Pravda. Ru нутрициолог Анастасия Костомаха.

Фото: https://naturesgarden.net/blogs/tips-recipes/vegans-and-dried-fruit-consumption

Консервант Е220: опасно ли есть сухофрукты

Как и любой консервант, Е220 подавляет активное размножение болезнетворных бактерий, при этом не влияя на структуру и внешний вид первоначального продукта, а также останавливает процессы окисления. К примеру, рыбу во избежание процесса гниения обрабатывают диоксидом серы. Двуокись серы также активно используют при производстве пюре, соков, а также сухофруктов. В последнем случае уже сушеные ягоды и фрукты обрабатывают Е220 для сохранения их внешнего вида и защиты от насекомых.

"Важно понимать, что для производства питания для детей младше трёх лет эта добавка строго запрещена. Это стоит учитывать, если вы собираетесь угостить малыша любыми сухофруктами", — отмечает эксперт.

Е-220 используют практически в любых винах для замедления созревания этого напитка и устранения брожения или уксусного скисания. Большой плюс этой добавки в том, что она не влияет на вкус или аромат вина.

Важно осознавать, что двуокись серы не может быть полезной сама по себе, но она обеспечивает сохранность продуктов и уничтожает патогенную флору в продуктах питания, которые в свою очередь могут стать причиной пищевого расстройства и даже отравления. Микроскопические дозы Е220 не принесут вреда: 0,7 мг на каждый килограмм веса человека старше трёх лет — это безопасная ежедневная доза. Случаи передозировки, конечно же, известны, симптомами являются:

кашель,

головная боль,

насморк,

диарея.

Также диоксид серы вступает в реакцию с витаминами группы В и разрушает их. Если вы увлекаетесь употреблением продкутов питания, щедро сдобренных этим консервантом, вам стоит задуматься о дополнительном приеме витаминов группы В.

"Чтобы обезопасить себя от опасностей передозировки Е-220, я рекомендую отказаться от употребления продуктов, где "на первых ролях” в составе указан диоксид серы. Чем ближе к началу списка в составе, тем больше процентная доза этого консерванта", — отмечает нутрициолог.

Эксперт рекомендует замачивать фрукты и сухофрукты на полчаса перед употреблением, воду повторно не использовать, а сливать. Рыбу и мясо промывать в горячей воде, чтобы обеспечить смыв консерванта. В идеале обдавать кусок кипятком, чтобы разрушить консервант и дополнительно обеззаразить продукт. Стоит отметить, что двуокись серы не накапливается в организме, а выводится естественным путем.

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