Руководитель стоматологической клиники Diamond Кристина Месропова рассказала о потенциальных последствиях от того, что молочные зубы у детей остаются не обработаны. В интервью с "Newspaper.Ru Месропова объяснила, что пренебрежение уходом за молочными зубами может привести к различным проблемам.
Одним из существенных последствий является потенциальное развитие неправильного прикуса у ребенка из-за разрушения молочных зубов. Кроме того, необработанные полости в молочных зубах могут вызвать проблемы, когда начинают прорезываться постоянные зубы, что потенциально может привести к дефектам или другим проблемам.
Другим менее очевидным последствием является дискомфорт при пережёвывании пищи. Дети с нелеченными проблемами с зубами могут пытаться есть быстрее, что может повлиять на усвояемость их пищи и потенциально привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом.
Чтобы предотвратить эти проблемы, Месропова посоветовала родителям следить за гигиеной полости рта своего ребенка и прививать хорошие стоматологические привычки с раннего возраста.
Для родителей крайне важно уделять приоритетное внимание здоровью зубов своих детей и обеспечивать регулярные осмотры у стоматолога, чтобы оперативно решать любые проблемы и соблюдать надлежащую гигиену полости рта.
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