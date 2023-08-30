Врач-диетолог рассказал о негативных последствиях самолечения БАДами

1:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Алексей Ковальков в беседе с Pravda.Ru объяснил, в каком случае приём БАДов может нанести вред человеку.

Фото: https://search.creativecommons.org/

Медик согласен с академиком Владимиром Дадали, который говорил о необходимости обогащения организма микроэлементами, содержащимися в биологических добавках.

Ковальков предупредил, что к приёму БАДов следует подходить разумно.

"Принимать их просто так нельзя, потому что, например, витамин А для курящего человека в 20 раз провоцирует развитие онкологии, не в 2, а в 20, и много-много таких "полезных" вещей, которые в кавычках "полезные", — объяснил диетолог.

Врач подчеркнул, что БАДы являются медицинскими препаратами, а любой препарат должен назначать врач.

"Я понимаю, что эти БАДы можно купить и в интернете и без рецепта, но, как говорится, сколько верёвочке не виться, а конец будет, потому что рано или поздно ты пожалеешь об этом. Здоровье гораздо дороже, чем сумма, потраченная на врача", — рассказал медик.

Диетолог объяснил, что в первую очередь нужно провести анализы (анализ крови, анализ волос), чтобы знать, в чём именно нуждается каждый конкретный организм.

Ковальков привёл в пример кальций, который усваивается в определённой пропорции с фосфором и магнием.

"Врач знает эту пропорцию, назначает этот кальций, чтобы он усваивался, шёл в кости, а не оседал на стенках сосудов, вызывая кальциноз клапанов сердца и сосудов аорт", — пояснил диетолог.

Ранее диетолог Алексей Ковальков рассказал о влиянии соли на набор лишнего веса.

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