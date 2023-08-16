Врач-диетолог рассказал о влиянии соли на набор лишнего веса

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог, руководитель клиники "Коррекция веса" Алексей Ковальков в беседе с Pravda.Ru рассказал, в каком случае потребеление соли мешает избавиться от лишнего веса.

Фото: Pravda.Ru Елена Былкина

Медик отметил, что иногда избыточный вес возникает за счёт повышенного количества воды, отёков.

"Отёчный живот сразу виден, он болтается, как в мультфильме "я водяной, я водяной". И только в этом единственном случае мы ограничиваем соль. А в остальных случаях нет ни одного научного исследования, которое бы доказывало, что употребление соли способствует тому, что человек хуже теряет вес или еще что-то", — объяснил эксперт.

Ковальков посоветовал пройти исследование на приборе, с помощью которого измеряется состав тела.

"И там видно, что внеклеточной жидкости больше, чем нужно, иногда 2-3 ведра человек с собой носит. Если эту жидкость выгнать определенным способом, человек сразу худеет на несколько килограмм", — рассказал врач.

Диетолог объяснил, что отказываться от соли полностью не следует, однако иногда нужно уменьшить количество потребляемой соли или заменить её частично порошком морской капусты.

"Кровь у нас солёная. Мы все вышли из моря когда-то, и частичку этого моря мы носим в себе. Поэтому в соли ничего плохого нет", — отметил медик.

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