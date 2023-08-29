Сомнолог Ковальзон: прохладная температура в спальне наиболее комфортна для сна россиян

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Сомнолог Владимир Ковальзон рассказал, какая температура в спальне является наиболее комфортной для россиян.

Фото: openverse

По словам специалиста, прохладная температура наиболее комфортна, но всё зависит от того, под каким одеялом спит человек.

"Человек может лютой зимой в палатке хорошо выспаться, если спит в мешке из гагачьего пуха. В целом оптимальная температура в спальне +18 градусов при тёплом одеяле, при лёгком одеяле — градусов 20. А выше 24 градусов плохо для сна, поскольку жарко, а от жары как отгородишься?", — отметил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.

Недосып может ускорить развитие опухолей мозга и болезни Альцгеймера, добавил сомнолог.

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