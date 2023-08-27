JACC Advances: дорожный шум вызывает гипертонию

Недавнее исследование, проведенное международной группой ученых и опубликованное в журнале JACC Advances, подтверждает, что жизнь рядом с оживленной дорогой, от которой несутся постоянные звуки ревущих двигателей, гудков и воющих сирен, может способствовать развитию гипертонии — повышенного артериального давления.
Ранее существовали предположения о связи между шумом от дорожного движения и риском гипертонии, но это исследование обеспечило убедительные доказательства и раскрыло детали этой связи.
Ученые провели проспективное исследование на основе данных британского биобанка, включающего более 240 тысяч человек в возрасте от 40 до 69 лет, не страдающих гипертонией. С помощью адреса проживания участников и европейского инструмента моделирования шума дорожного движения они оценили степень воздействия шума на здоровье.
В результате анализа данных, собранных в течение 8.1 года, исследователи определили, что существует явная зависимость между уровнем шума от дорожного движения и риском развития гипертонии. Оказалось, что люди, проживающие рядом с оживленными дорогами, более подвержены повышению артериального давления. Кроме того, ученые выявили, что риск гипертонии увеличивается при наличии высокой "дозы" шума, что подчеркивает важность этой связи.
Одним из интересных выводов исследования стало то, что сильное воздействие как шума дорожного движения, так и загрязнения воздуха, приводит к самому высокому риску развития гипертонии. Это подчеркивает не только роль шума, но и важность чистоты воздуха в поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы.
Ученые отметили, что хотя шум дорожного движения и загрязнение воздуха сопутствуют городской среде, важно изучать их независимые эффекты на здоровье. Таким образом, это исследование не только раскрывает связь между городским шумом и гипертонией, но и подчеркивает важность более глубокого понимания этой связи для разработки мер по улучшению качества жизни в городских средах.
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