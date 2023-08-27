JACC Advances: дорожный шум вызывает гипертонию

2:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Недавнее исследование, проведенное международной группой ученых и опубликованное в журнале JACC Advances, подтверждает, что жизнь рядом с оживленной дорогой, от которой несутся постоянные звуки ревущих двигателей, гудков и воющих сирен, может способствовать развитию гипертонии — повышенного артериального давления.

Фото: openverse.org

Ранее существовали предположения о связи между шумом от дорожного движения и риском гипертонии, но это исследование обеспечило убедительные доказательства и раскрыло детали этой связи.

Шум и гипертония: Результаты глубокого анализа

Ученые провели проспективное исследование на основе данных британского биобанка, включающего более 240 тысяч человек в возрасте от 40 до 69 лет, не страдающих гипертонией. С помощью адреса проживания участников и европейского инструмента моделирования шума дорожного движения они оценили степень воздействия шума на здоровье.

В результате анализа данных, собранных в течение 8.1 года, исследователи определили, что существует явная зависимость между уровнем шума от дорожного движения и риском развития гипертонии. Оказалось, что люди, проживающие рядом с оживленными дорогами, более подвержены повышению артериального давления. Кроме того, ученые выявили, что риск гипертонии увеличивается при наличии высокой "дозы" шума, что подчеркивает важность этой связи.

Роль воздушного загрязнения и результаты исследования

Одним из интересных выводов исследования стало то, что сильное воздействие как шума дорожного движения, так и загрязнения воздуха, приводит к самому высокому риску развития гипертонии. Это подчеркивает не только роль шума, но и важность чистоты воздуха в поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы.

Ученые отметили, что хотя шум дорожного движения и загрязнение воздуха сопутствуют городской среде, важно изучать их независимые эффекты на здоровье. Таким образом, это исследование не только раскрывает связь между городским шумом и гипертонией, но и подчеркивает важность более глубокого понимания этой связи для разработки мер по улучшению качества жизни в городских средах.

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