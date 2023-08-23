Врач-диетолог Нефёдова рассказала, кому противопоказано пить минеральную воду

Минеральная вода является настоящим сокровищем питательных веществ, но, как оказалось, у неё тоже есть свои тайные недостатки.

Фото: "water drops" by fox_kiyo is licensed under CC BY-SA 2.0.

Давайте рассмотрим все аспекты этого важного напитка с точки зрения эксперта-диетолога Натальи Нефёдовой.

Разнообразие полезных элементов в минеральной воде

В зависимости от источника, состав минеральной воды может значительно различаться. Однако, как правило, этот напиток содержит ценные элементы, такие как карбонат кальция, сульфат магния, калий и сульфат натрия. Эти вещества играют важную роль в поддержании здоровья организма.

Противопоказания для употребления

Перед тем как бежать в магазин за бутылкой минеральной воды, стоит помнить, что она не подходит для всех. Эксперт-диетолог Наталья Нефёдова, являющаяся членом Ассоциации канадских диетологов и сотрудницей компании "ВкусВилл", подчеркивает, что есть определённые группы людей, которым следует воздержаться от употребления этого напитка.

Минеральная вода с газом обладает особыми свойствами, в том числе и способностью восстанавливать водный баланс. Однако, как отмечает эксперт, не всем она подходит.

Людям, страдающим изжогой или частыми метеоризмами, следует избегать употребления газированной минеральной воды.

Повышенное содержание натрия в некоторых видах минеральной воды может быть неблагоприятным для гипертоников и людей, страдающих отеками.

Примечание о минеральной воде

Минеральная вода — это не просто вода, она содержит в себе множество растворенных солей, микроэлементов и других полезных компонентов.

Существует несколько видов минеральных вод, включая питьевые и воды для наружного применения. Каждый вид обладает своими характеристиками и применением.

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Минеральная вода: польза и вред