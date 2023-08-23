Врач-диетолог Елена Соломатина объяснила, почему не стоит садиться на монодиеты.
Медик отметила, что организм человека нуждается в разнообразных питательных веществах. Она предупредила, что отказ от многообразия в пище может привести к негативным последствиям для здоровья.
Какое-то время, по словам диетолога, организм может довольствоваться запасами питательных веществ, однако некоторые витамины в организме не накапливаются.
Ранее нутрициолог Жанна Коробейникова поделилась советами похудения.
Питание только одной гречневой крупой, по мнению эксперта, — не самый плохой вид монодиеты, так как гречка содержит широкую линейку полезных веществ. Питание одной куриной грудкой, по словам Соломатиной, опасно из-за нехватки клетчатки.
"Начнутся проблемы с иммунитетом", — цитирует слова врача "Вечерняя Москва".
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Артист покинул Россию и проживает в Израиле.