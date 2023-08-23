Диетолог Соломатина рассказала об опасности монодиет

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Елена Соломатина объяснила, почему не стоит садиться на монодиеты.

Фото: "Отварная гречка на курином бульоне" by Ashumova Diana is licensed under CC BY-SA 3.0.

Медик отметила, что организм человека нуждается в разнообразных питательных веществах. Она предупредила, что отказ от многообразия в пище может привести к негативным последствиям для здоровья.

Какое-то время, по словам диетолога, организм может довольствоваться запасами питательных веществ, однако некоторые витамины в организме не накапливаются.

Ранее нутрициолог Жанна Коробейникова поделилась советами похудения.

Питание только одной гречневой крупой, по мнению эксперта, — не самый плохой вид монодиеты, так как гречка содержит широкую линейку полезных веществ. Питание одной куриной грудкой, по словам Соломатиной, опасно из-за нехватки клетчатки.

"Начнутся проблемы с иммунитетом", — цитирует слова врача "Вечерняя Москва".

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ЧЕМ ВРЕДНЫ МОНОДИЕТЫ?