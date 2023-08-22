Нутрициолог Коробейникова поделилась советами похудения

Пляжный сезон, возможно, подходит к концу, но это не значит, что пришло время выбросить стильные наряды. Поддержание формы должно быть целью на весь год. Диетолог и создатель проекта гармонии "Легко с Жанной" Жанна Коробейникова поделилась в интервью Radio 1 несколькими ценными советами о том, как сделать процесс похудения или поддержания своей фигуры приятным и устойчивым. Вот ее шесть простых правил, которым может следовать каждый, чтобы не сбиться с пути и не сорваться с катушек:
Следуя этим простым рекомендациям, Коробейникова уверяет, что вы сможете сохранить свою фигуру или начать успешное путешествие по снижению веса, превратив это в приятную и устойчивую привычку.
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