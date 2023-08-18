Часто бывает так, что мы не можем получить помощь в поликлинике, зато легко получаем консультацию в аптеке и занимаемся самолечением. Об этом doctorpiter.ru рассказал профессор медицины Анатолий Стремоухов.
Стремоухов, врач общей практики и директор Института профессионального образования Ассоциации врачей первичного звена "СИРАНО", считает, что врачи могут "продинамить" пациента из-за страха совершить ошибку и нежелания вникать. Когда пациента выслушивают и не перебивают, история может быть рассказана за 90 секунд. Однако часто врачи начинают перебивать уже на 21 секунде, что может привести к недоразумениям и неправильным диагнозам.
Кроме того, Стремоухов подчеркнул необходимость более тесного взаимодействия между врачами и фармацевтами. Важно, чтобы фармацевты знали, какие рекомендации предоставлять в разных ситуациях, особенно касательно безрецептурных препаратов.
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