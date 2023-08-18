Профессор Стремоухов объяснил, почему консультация у фармацевта популярнее похода ко врачу

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Часто бывает так, что мы не можем получить помощь в поликлинике, зато легко получаем консультацию в аптеке и занимаемся самолечением. Об этом doctorpiter.ru рассказал профессор медицины Анатолий Стремоухов.

Фото: "P medicine" by Mysid is licensed under CC BY-SA 3.0.

Стремоухов, врач общей практики и директор Института профессионального образования Ассоциации врачей первичного звена "СИРАНО", считает, что врачи могут "продинамить" пациента из-за страха совершить ошибку и нежелания вникать. Когда пациента выслушивают и не перебивают, история может быть рассказана за 90 секунд. Однако часто врачи начинают перебивать уже на 21 секунде, что может привести к недоразумениям и неправильным диагнозам.

Кроме того, Стремоухов подчеркнул необходимость более тесного взаимодействия между врачами и фармацевтами. Важно, чтобы фармацевты знали, какие рекомендации предоставлять в разных ситуациях, особенно касательно безрецептурных препаратов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

КАК ВРАЧИ РАЗВОДЯТ ПАЦИЕНТОВ НА ДЕНЬГИ - РЕАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ ОТ ВРАЧА ДЕРМАТОЛОГА