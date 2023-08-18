Стоматолог Кузина: употребление ананаса может влиять на цвет зубов

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мягкий зубной налёт формируется в первую очередь из-за употребления продуктов и напитков, богатых сахаром, сообщила стоматолог Екатерина Кузина в ходе беседы с газетой "Известия".

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Кроме того, согласно её словам, поверхностное окрашивание зубов может быть вызвано применением определённых лекарств, питательных продуктов с красителями, а также курением. Вред поверхности зубов также могут причинить чай, кофе и фрукты, такие как ананасы и апельсины.

Для поддержания белизны и здоровья зубов следует соблюдать ряд профилактических мер, подчеркнула Кузина. Необходимо чистить зубы утром и вечером, а также после употребления продуктов и напитков, вредных для зубов. Также рекомендуется ограничить потребление кофе и других продуктов с красителями, использовать ополаскиватель для полости рта и ирригатор.

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