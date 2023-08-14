Ученые из США указали на вред зубной пасты для кишечника

1:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Международная группа исследователей во главе с экспертами из Университета Северной Каролины поднимает тревожную тему — безопасность использования зубной пасты.

Фото: архив

Особое внимание ученых привлек антибактериальный компонент, широко известный как триклозан. Недавние исследования показали, что этот ингредиент, присутствующий в зубных пастах и других товарах, может оказывать негативное воздействие на здоровье пищеварительной системы.

Возможные риски и воспалительные процессы

Ключевой угрозой является влияние триклозана на микрофлору кишечника. Этот антимикробный агент способствует изменениям в составе микроорганизмов пищеварительного тракта, что, в свою очередь, может провоцировать развитие воспалительных процессов.

Особое внимание ученых привлекли ферменты, такие как бета-глюкуронидазы, выделяемые бактериями. Взаимодействие этих ферментов с триклозаном может привести к образованию патогенных микроорганизмов, способствующих развитию воспалительных процессов в кишечнике.

Новые перспективы исследований

Однако не всё так безнадёжно. Ученые, занимающиеся проблемой воздействия триклозана на организм, представили новые перспективы. Было разработано соединение, способное блокировать метаболические процессы, связанные с антибактериальным веществом.

Это открывает возможности для дальнейших исследований и создания более безопасных продуктов гигиенического назначения.

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