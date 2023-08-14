Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Бывшая жена актёра Андрея Урганта рассказала о его новой избраннице
Медведев испытал нейросеть "Яндекса" и заподозрил компанию в нелояльности
Турэксперт Барзыкин поддержал отказ от обязательных надписей на английском в общественном транспорте
Американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Россия уничтожила много систем Patriot на Украине
Ведущая Лазарева пошутила, что Масляков "наложил глаз" на покинувших КВН артистов
Экс-агент ЦРУ Джонсон: ВСУ начали отступление под Харьковом из-за удара России
Поклонники бывшей Тимати Анастасии Решетовой обеспокоены ее чрезмерной худобой
Украинец, больной СПИДом, насилует раненых военнослужащих ВСУ
MWM: истребители Су-57 ВКС России интегрируют с боевыми дронами

Ученые из США указали на вред зубной пасты для кишечника

1:34
Здоровье

Международная группа исследователей во главе с экспертами из Университета Северной Каролины поднимает тревожную тему — безопасность использования зубной пасты.

Ученые из США указали на вред зубной пасты для кишечника
Фото: архив

Особое внимание ученых привлек антибактериальный компонент, широко известный как триклозан. Недавние исследования показали, что этот ингредиент, присутствующий в зубных пастах и других товарах, может оказывать негативное воздействие на здоровье пищеварительной системы.

Возможные риски и воспалительные процессы

Ключевой угрозой является влияние триклозана на микрофлору кишечника. Этот антимикробный агент способствует изменениям в составе микроорганизмов пищеварительного тракта, что, в свою очередь, может провоцировать развитие воспалительных процессов.

Особое внимание ученых привлекли ферменты, такие как бета-глюкуронидазы, выделяемые бактериями. Взаимодействие этих ферментов с триклозаном может привести к образованию патогенных микроорганизмов, способствующих развитию воспалительных процессов в кишечнике.

Новые перспективы исследований

Однако не всё так безнадёжно. Ученые, занимающиеся проблемой воздействия триклозана на организм, представили новые перспективы. Было разработано соединение, способное блокировать метаболические процессы, связанные с антибактериальным веществом.

Это открывает возможности для дальнейших исследований и создания более безопасных продуктов гигиенического назначения.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Не чистите ЭТИМ свои зубы! ЯД в составе. Чем чистить зубы, чтобы не угробить свое здоровье?
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Почему в РФ нужна новая мобилизация и кто может отправиться на СВО

Не всем нравится понятие "мобилизация". Но формулировки не так важны, можно набрать в ВС РФ призывников, отслуживших или бывших силовиков, добавил эксперт.

Баранчик: "В РФ нужна новая мобилизация. Кто может отправиться на СВО"
Телеведущая Лера Кудрявцева похвасталась стройной фигурой в бикини
Кудрявцева в бикини показала стройное тело
Рогов сообщил о тяжёлой ситуации в Урожайном из-за киевского режима
"Я не в России живу": Епифанцев опубликовал откровенное видео о родине
В Польше предложили Украине военный план по Чёрному морю Петр Ермилин В Чехии возмущены украинскими насильниками. Прага обвиняется в лицемерии Любовь Степушова Запад в капкане лицемерия: двойные стандарты приведут к поражению Наталия Красовская
Киев обвинил НАТО в провале контрнаступления
Леонид Агутин объяснил свой отказ повернуться к певцу Shaman на шоу "Голос"
Известный бодибилдер из Боснии устроил стрим с убийством четырёх человек
Известный бодибилдер из Боснии устроил стрим с убийством четырёх человек
Последние материалы
Турэксперт Барзыкин поддержал отказ от обязательных надписей на английском в общественном транспорте
Американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Россия уничтожила много систем Patriot на Украине
Ведущая Лазарева пошутила, что Масляков "наложил глаз" на покинувших КВН артистов
Экс-агент ЦРУ Джонсон: ВСУ начали отступление под Харьковом из-за удара России
Урожайное имеет все шансы повторить судьбу Клещеевки
Ученые из США указали на вред зубной пасты для кишечника
Поклонники бывшей Тимати Анастасии Решетовой обеспокоены ее чрезмерной худобой
Украинец, больной СПИДом, насилует раненых военнослужащих ВСУ
MWM: истребители Су-57 ВКС России интегрируют с боевыми дронами
Американский певец The Weeknd объявил о завершающем этапе в музыкальной карьере
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников