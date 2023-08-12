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Врач-кардиолог Кореневич: рафинированные углеводы уносят годы жизни

0:45
Здоровье

В 70% случаев диабета — результат несбалансированного питания, когда человек употребляет слишком много рафинированных углеводов. Об этом сообщила кардиолог Анна Кореневич в своём канале в Telegram-канале.

Врач-кардиолог Кореневич: рафинированные углеводы уносят годы жизни
Фото: pixabay.com

По словам медика, белый рис, пшеница (особенно хлебобулочные изделия), колбаса, полуфабрикаты и консервы повышают уровень сахара в крови.

Если организму не хватает цельнозерновых продуктов, овощей, орехов и свежих фруктов в рационе, может развиться диабет.

"Необходимо сократить потребление продуктов из первого списка и увеличить в рационе количество продуктов из второго списка, чтобы снизить риски диабета", — подчеркнула Кореневич.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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