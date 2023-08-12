В 70% случаев диабета — результат несбалансированного питания, когда человек употребляет слишком много рафинированных углеводов. Об этом сообщила кардиолог Анна Кореневич в своём канале в Telegram-канале.
По словам медика, белый рис, пшеница (особенно хлебобулочные изделия), колбаса, полуфабрикаты и консервы повышают уровень сахара в крови.
Если организму не хватает цельнозерновых продуктов, овощей, орехов и свежих фруктов в рационе, может развиться диабет.
"Необходимо сократить потребление продуктов из первого списка и увеличить в рационе количество продуктов из второго списка, чтобы снизить риски диабета", — подчеркнула Кореневич.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Дагестане произошло массовое побоище, во время разборок между двумя сёлами подрались более 100 человек.