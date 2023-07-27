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Врач-терапевт Чун Тан назвал пять ранних признаков диабета, которые могут проявиться в туалете

1:51
Здоровье

Ранние признаки сахарного диабета могут привести к изменению привычек и вызвать некоторый дискомфорт в повседневной жизни. В то же время человек осознаёт, что с его организмом что-то не так, но выявить истинную причину не всегда удаётся сразу. Порой люди, испытывающие "необычные симптомы", начинают пытаться лечить совсем другие заболевания. Об этом сообщил врач-терапевт Чун Тан в интервью Express.

Врач-терапевт Чун Тан назвал пять ранних признаков диабета, которые могут проявиться в туалете
Фото: pixabay. com

Медик отметил, что существует связь между проблемами с желудочно-кишечным трактом и сахарным диабетом. Колебания уровня глюкозы в крови могут повлиять на работу пищеварительной системы.

Следует обратить внимание, если вы часто ходите в туалет, но при этом не употребляете много жидкости. Постоянное чувство мочеиспускания (полиурия) является одним из наиболее распространённых признаков диабета. Высокий уровень глюкозы в крови "активизирует" почки, которые начинают избыточно выделять сахар из организма. Это приводит к частому мочеиспусканию.

При этом в туалете могут проявиться и другие признаки диабета. К ним врач отнёс запор, диарею, геморрой, фруктовый запах мочи.

Среди прочих проявлений диабета можно выделить сухость во рту, сильную жажду, колебания веса, чрезмерный аппетит, плохо заживающие ранки, сонливость и бессонницу. Однако наличие этих проблем не обязательно говорит о данном заболевании. Важно пройти проверку уровня сахара в крови, чтобы исключить возможные проблемы.

"Раннее выявление и лечение диабета играют ключевую роль в предотвращении осложнений и поддержании нормального состояния здоровья", — подчеркнул Чун Тан.

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Не Игнорируйте Эти 10 Ранних Признаков Сахарного Диабета
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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