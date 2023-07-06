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Акушер-гинеколог Екатерина Волкова назвала россиянам три симптома начинающегося диабета

1:16
Здоровье

Существует мнение, что исключение сахара и сладкого из рациона помогает защитить организм от развития диабета. Однако врачи предупреждают, что это не совсем верно.

Акушер-гинеколог Екатерина Волкова назвала россиянам три симптома начинающегося диабета
Фото: pixabay. com

Факт в том, что диабет чаще всего развивается у людей с избыточным весом. Существует косвенная связь между употреблением большого количества быстрых углеводов и развитием этого заболевания, поскольку сладости способствуют набору лишних килограмм.

Важно избегать ожирения, контролировать уровень сахара в крови (повышение глюкозы более 7.0 натощак или более 11.1 вне зависимости от приёма пищи — тревожный сигнал) и обращать внимание на основные симптомы заболевания.

Как отмечает акушер-гинеколог Екатерина Волкова в своём Telegram-канале, повышенный уровень глюкозы в крови, сопровождающийся рядом симптомов, с высокой вероятностью свидетельствует о начинающемся диабете. К ним относятся частое мочеиспускание, жажда, усиленный аппетит.

"Какие исследования надо пройти для диагностики сахарного диабета? Первое — сдать кровь на глюкозу и инсулин", — напомнила врач.

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Сахарный диабет: скрытые симптомы высокого сахара в Крови
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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