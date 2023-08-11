Врач-дерматолог и клинический миколог Валерия Склярова объяснила, какие инфекции можно подхватить во время плавания в водоёмах.
Купание в водоёмах, по словам эксперта, может закончиться для человека серьёзными проблемами со здоровьем.
Медик предупредила, что в водоёмах, которые не подвергаются очистке, обитают много бактерий и болезнетворных организмов. Она отметила, что в реках, прудах и озёрах может встречаться опасная синегнойная палочка, кишечная инфекция, грибок или цветной лишай.
Ранее сообщалось, что в США девушка умерла из-за пожирающей мозг амёбы, обитающей в озере.
Бактерии при контакте с кожей человека, по словам специалиста, могут ненести серьёзный урон.
"Вполне может развиться гнойное поражение кожи вследствие влияния таких бактерий, как гноеродные кокки", — цитирует слова врача "Вечерняя Москва".
Дерматолог отметила, что причиной воспалений могут быть также обитающие у воды насекомые или грызуны.
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