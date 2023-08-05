Поездка на отдых к озеру обошлась 17-летней американке Меган слишком дорого. Всего через девять дней после купания в водоёме девушка умерла.
Причину смерти юной американки смогли установить после вскрытия. Оказалось, что в организм девушки попала naegleria fowleri, или, по-другому, амёба Фоулера. Это существо водится в водоёмах и проникает внутрь через нос.
Смертность от "пожирающей мозг" амёбы составляет 97%. Такую статистику учёные ведут уже 60 лет.
Отмечается, что в российских реках, озёрах и прудах смертоносной амёбы до сих пор не встречалось, потому что здешняя вода кажется её слишком холодной.
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