Юная американка умерла из-за амёбы, пожирающей мозг, после купания в озере

0:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Поездка на отдых к озеру обошлась 17-летней американке Меган слишком дорого. Всего через девять дней после купания в водоёме девушка умерла.

Фото: pixabay.com

Причину смерти юной американки смогли установить после вскрытия. Оказалось, что в организм девушки попала naegleria fowleri, или, по-другому, амёба Фоулера. Это существо водится в водоёмах и проникает внутрь через нос.

Смертность от "пожирающей мозг" амёбы составляет 97%. Такую статистику учёные ведут уже 60 лет.

Отмечается, что в российских реках, озёрах и прудах смертоносной амёбы до сих пор не встречалось, потому что здешняя вода кажется её слишком холодной.

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Амеба, пожирающая мозг