В Роспотребнадзоре оценили риски заразиться "пожирающей" мозг амёбой в российских водоёмах

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Специалисты Роспотребнадзора оценили вероятность заражения амёбой, "пожирающей" мозг, при купании в российских водоёмах. Об этом пишет "РГ".

Фото: pixabay. com

По словам экспертов ведомства, в России не регистрировались случаи неглериоза, а указанная амёба не обитает в водоёмах на территории РФ.

Однако в наших прудах, реках и озёрах есть риск подхватить вирусные и бактериальные инфекции, паразитарные и грибковые заболевания, в том числе ротавирус, лямблиоз, церкариоз, гепатит А и ряд других, добавили специалисты. Они предупредили об опасности купания в не оборудованных для этого зонах, так как они не прошли проверку на соблюдение санитарных норм. Там, где Роспотребнадзор проверил качество воды и песка, купание разрешено.

Напомним, накануне появилась информация о смерти в Пакистане молодого мужчины после заражения очень редкой "поедающей" мозг амёбой Naegleria fowleri.

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Амёба поедает мозг | Наука VS Паразитов