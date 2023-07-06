В больницу пакистанского города Лахор 2 июля доставили местного жителя, 30-летнего Мустафу Шафика, который жаловался на высокую температуру и сильную головную боль.
Медики подозревали, что мужчина заразился гриппом, но пациент скончался через два дня. Как показали лабораторные анализы, Шафика убила амёба Naegleria fowleri.
"Naegleria fowleri заражает людей через попавшую в нос воду. Обычно это происходит во время купания в пресноводной воде, в которой содержатся амёбы", — сообщает издание Pakistan Observer.
Неглерию Фоулера часто называют "пожирающий мозг" амёбой, так как попадая через слизистую оболочку носа в головной мозг эти простейшие там размножаются и вызывают амёбный менингоэнцефалит, часто приводящий к смерти.
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