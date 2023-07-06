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Pakistan Observer: 30-летний пакистанец скончался после заражения поедающей мозг амёбой

0:53
Здоровье

В больницу пакистанского города Лахор 2 июля доставили местного жителя, 30-летнего Мустафу Шафика, который жаловался на высокую температуру и сильную головную боль.

Pakistan Observer: 30-летний пакистанец скончался после заражения поедающей мозг амёбой
Фото: feed.riafan.ru

Медики подозревали, что мужчина заразился гриппом, но пациент скончался через два дня. Как показали лабораторные анализы, Шафика убила амёба Naegleria fowleri.

"Naegleria fowleri заражает людей через попавшую в нос воду. Обычно это происходит во время купания в пресноводной воде, в которой содержатся амёбы", — сообщает издание Pakistan Observer.

Неглерию Фоулера часто называют "пожирающий мозг" амёбой, так как попадая через слизистую оболочку носа в головной мозг эти простейшие там размножаются и вызывают амёбный менингоэнцефалит, часто приводящий к смерти.

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Неглерия Фоулера или амёба пожирающая мозг
Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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