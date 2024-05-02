Как понять, что собака не в духе: лучше к ней не подходить

Кинологи рассказали, когда лучше не трогать собаку

2:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Даже наиболее дружелюбные псы могут представлять угрозу, их агрессивное поведение не всегда бывает неожиданным — иногда сложно уловить предупредительные знаки.

Фото: openverse.org by In Memoriam: Jakes_World is licensed under CC BY-NC 2.0.

Большинство собак, особенно те, которые хорошо дрессированы, стараются дать понять, что иногда их лучше оставить в покое, и ваша задача — это осознать.

Здесь приведены ключевые признаки, на которые следует обратить внимание, чтобы избежать травм.

Уклонение

Если ваш пес активно удаляется или отворачивается, когда вы пытаетесь его погладить, это ясный сигнал того, что он не настроен на контакт.

Напряженность

Напряженная или скованная поза является признаком дискомфорта. Если пес напрягается при вашем приближении, это его способ показать, что ему неудобно.

Зевота или облизывание губ

Эти действия могут свидетельствовать о стрессе или тревоге. Если пес ведет себя так во время ласки, это может быть сигналом его недомогания.

"Китовый глаз"

Появление белков глаз, также известных как "глаза-полумесяцы", может быть признаком тревоги. Внимательно следите за таким выражением лица.

Закрытый рот или сжатые губы

Если пес плотно закрывает пасть или сжимает губы при вашем приближении, это может указывать на его нежелание к прикосновениям.

Уши прижаты назад

Природная поза ушей у некоторых пород откидная, но если уши прижаты к голове внезапно, это может быть знаком дискомфорта или желания избежать контакта.

Избегание зрительного контакта

Если пес умышленно не смотрит на вас и отводит взгляд при попытках прикосновения, это его способ запросить личное пространство.

Внезапное царапание

Интенсивное царапание во время игры или ласки может быть знаком дискомфорта.

Взъерошенный загривок

Поднятые волосы на спине не всегда сигнализируют об агрессии, в некоторых случаях это может указывать на страх или дискомфорт и являться сигналом к избежанию прикосновений.