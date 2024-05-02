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Это комнатное растение растёт без земли и прикрепляется к различным поверхностям

Знакомим с необычной тилландсией, которая вас удивит

1:53
Садоводство » Комнатные цветы

Тилландсия - это небольшое, но очень интересное и необычное комнатное растение, которое становится всё более популярным среди любителей домашней зелени. Оно привлекает внимание своими необычными формами и способностью расти без земли, просто прикрепляясь к различным поверхностям. В этой статье расскажем как правильно ухаживать за тилландсией.

Знакомим с необычной тилландсией, которая вас удивит
Фото: flickr.com by Cliff is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Уход за тилландсией не требует особых усилий, но все же есть несколько важных моментов, о которых нужно помнить. Во-первых, это растение любит яркий, но рассеянный свет. Оно может расти как на солнце, так и в полутени, но не переносит прямых солнечных лучей. Поэтому лучше выбрать для него место в комнате, где будет достаточно света, но без прямого солнечного освещения.

Тилландсия не нуждается в постоянном поливе. Это растение способно поглощать влагу из воздуха, поэтому достаточно опрыскивать его раз в неделю. Важно не переувлажнять почву, так как это может привести к гниению корней. Летом, в период активного роста, можно увеличить частоту полива до 2-3 раз в неделю, но всегда следите за состоянием почвы и не допускайте ее пересыхания или переувлажнения.

Также важно обеспечить тилландсии достаточную влажность воздуха. Для этого можно использовать специальные увлажнители или просто распылять воду вокруг растения. В зимний период, когда воздух в помещении слишком сухой, можно поставить тилландсию на поднос с мокрыми камнями или гравием.

Как и большинство комнатных растений, тилландсия нуждается в регулярном подкормке. Лучше всего использовать удобрения для орхидей или других эпифитных растений. Подкармливать растение нужно в период активного роста, примерно раз в месяц.

Необычное комнатное растение. Чудо природы - Тилландсия атмосферна
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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