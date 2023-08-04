Врач Тяжельников: отёки после употребления арбуза говорят о проблемах с сердцем или почками

На российских прилавках начинают появляться арбузы, но многие люди отказывают себе в удовольствии полакомиться ягодой, так как сильно отекают после употребления деликатеса.

Фото: https://roscontrol.com/

Подобный симптом может предупреждать о проблемах с сердечно-сосудистой системой или почками, рассказал врач Андрей Тяжельников.

"Если человек отекает после употребления арбуза, ему стоит обратиться к врачу. Возможно, у него есть проблемы с сердцем или почками", - заявил врач в интервью агентству РИА Новости.

Он также предупредил, что противопоказаниями к употреблению арбуза является сахарный диабет, заболевания ЖКТ или склонность к образованию камней в почках.

По словам Тяжельникова, остальным арбуз поможет утолить жажду, восполнить запас витаминов группы B и минералов, но употреблять стоит не более 200-300 граммов плода за раз.

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