На российских прилавках начинают появляться арбузы, но многие люди отказывают себе в удовольствии полакомиться ягодой, так как сильно отекают после употребления деликатеса.
Подобный симптом может предупреждать о проблемах с сердечно-сосудистой системой или почками, рассказал врач Андрей Тяжельников.
"Если человек отекает после употребления арбуза, ему стоит обратиться к врачу. Возможно, у него есть проблемы с сердцем или почками", - заявил врач в интервью агентству РИА Новости.
Он также предупредил, что противопоказаниями к употреблению арбуза является сахарный диабет, заболевания ЖКТ или склонность к образованию камней в почках.
По словам Тяжельникова, остальным арбуз поможет утолить жажду, восполнить запас витаминов группы B и минералов, но употреблять стоит не более 200-300 граммов плода за раз.
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