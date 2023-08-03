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Mirror: угрозу сердечного приступа можно распознать за несколько месяцев до инфаркта

1:19
Здоровье

Приближение инфаркта можно распознать по нескольким признакам, которые начинают проявляться задолго до сердечного приступа. Об этом сообщил кардиолог из Британского фонда сердца Дэвид Ньюби.

Mirror: угрозу сердечного приступа можно распознать за несколько месяцев до инфаркта
Фото: Минздрав России

Первые симптомы появляются в конечностях. Частые судороги, отёки лодыжек и необъяснимая боль в левой руке являются поводами обратиться к врачу. Также стоит внимательно отнестись к боли в груди и животе, которая напоминает несварение желудка. Если в это время человека тошнит, а на теле выступает пот, то необходимо срочно сдать кардиограмму, отметил Ньюби.

"Если боль в груди возникает при нагрузке, но затем проходит, то это, скорее всего, стенокардия. В таком случае следует, конечно же, обратиться к врачу, но не стоит вызывать скорую помощь. Если же боль в груди сопровождается крайне плохим самочувствием, то тогда следует вызывать скорую", — объяснил эксперт в беседе с изданием Mirror.

Кроме того, о приближающемся сердечном приступе могут говорить ощущения удушья и боли в горле. При инфаркте болит не только шея, но и челюсть или спина. Если такая боль не проходит долгое время, следует немедленно обратиться к врачу, сообщил кардиолог. 

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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