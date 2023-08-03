Mirror: угрозу сердечного приступа можно распознать за несколько месяцев до инфаркта

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Приближение инфаркта можно распознать по нескольким признакам, которые начинают проявляться задолго до сердечного приступа. Об этом сообщил кардиолог из Британского фонда сердца Дэвид Ньюби.

Фото: Минздрав России

Первые симптомы появляются в конечностях. Частые судороги, отёки лодыжек и необъяснимая боль в левой руке являются поводами обратиться к врачу. Также стоит внимательно отнестись к боли в груди и животе, которая напоминает несварение желудка. Если в это время человека тошнит, а на теле выступает пот, то необходимо срочно сдать кардиограмму, отметил Ньюби.

"Если боль в груди возникает при нагрузке, но затем проходит, то это, скорее всего, стенокардия. В таком случае следует, конечно же, обратиться к врачу, но не стоит вызывать скорую помощь. Если же боль в груди сопровождается крайне плохим самочувствием, то тогда следует вызывать скорую", — объяснил эксперт в беседе с изданием Mirror.

Кроме того, о приближающемся сердечном приступе могут говорить ощущения удушья и боли в горле. При инфаркте болит не только шея, но и челюсть или спина. Если такая боль не проходит долгое время, следует немедленно обратиться к врачу, сообщил кардиолог.

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