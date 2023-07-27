Акушер-гинеколог Луценко рассказала о пользе секса для здоровья человека

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Акушер-гинеколог Ольга Луценко рассказала, что регулярная сексуальная близость имеет положительное влияние на организм человека. Повышается стрессоустойчивость, улучшается память, снижается риск многих заболеваний.

Фото: pixabay.com

Согласно Луценко, сексуальная активность стимулирует выработку четырёх основных "гормонов счастья": дофамина, эндорфина, окситоцина и серотонина. Они улучшают кровоснабжение всех жизненно важных органов, включая мозг, сердце и почки.

Кроме того, регулярный секс снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и сахарного диабета, так как активность во время полового акта сравнима с тренировкой в фитнес-клубе.

Также следует отметить, что половая близость способствует профилактике многих мужских и женских болезней, благодаря улучшению кровотока в области малого таза. Эти положительные эффекты сексуальной активности могут способствовать общему благополучию и здоровью человека.

"Сама по себе сексуальность — это врождённая потребность любого человека, внедренная в генетический код с целью сохранения нашего вида", — рассказала врач в интервью "Комсомольской правде".

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