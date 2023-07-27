Акушер-гинеколог Ольга Луценко рассказала, что регулярная сексуальная близость имеет положительное влияние на организм человека. Повышается стрессоустойчивость, улучшается память, снижается риск многих заболеваний.
Согласно Луценко, сексуальная активность стимулирует выработку четырёх основных "гормонов счастья": дофамина, эндорфина, окситоцина и серотонина. Они улучшают кровоснабжение всех жизненно важных органов, включая мозг, сердце и почки.
Кроме того, регулярный секс снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и сахарного диабета, так как активность во время полового акта сравнима с тренировкой в фитнес-клубе.
Также следует отметить, что половая близость способствует профилактике многих мужских и женских болезней, благодаря улучшению кровотока в области малого таза. Эти положительные эффекты сексуальной активности могут способствовать общему благополучию и здоровью человека.
"Сама по себе сексуальность — это врождённая потребность любого человека, внедренная в генетический код с целью сохранения нашего вида", — рассказала врач в интервью "Комсомольской правде".
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