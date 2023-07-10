Акушер-гинеколог Григорьева рассказала об особенностях секса в период климакса

2:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Акушер-гинеколог клинического центра МГМУ им. Сеченова Кристина Григорьева и врач-сексолог, психотерапевт Научно-клинического центра "Карповка+" Олег Гулько поделились информацией об особенностях секса в период климакса. Данный период обычно наступает у женщин в возрасте от 40 до 50 лет.

Фото: Fotodom.ru/DP

В это время происходит естественная физиологическая перестройка. Женские половые органы начинают производить гормоны в меньших количествах, что со временем приводит к прекращению функции яичников. Менструация становится нерегулярной, а затем полностью прекращается, пишет Газета.Ru.

"Современные женщины хотят вести активную половую жизнь, однако на фоне угасания функции яичников и других процессов это становится проблематично", — рассказывает Григорьева.

Для возвращения интереса к половым отношениям врачи рекомендуют заниматься сексом чаще и выполнять упражнения Кегеля. Это поможет улучшить кровоток в области влагалища и укрепить мышцы, участвующие в оргазме.

"Дя лёгкого прохождения климактерического периода важно вести здоровый образ жизни. Я бы порекомендовала заниматься спортом — около 150 минут аэробных упражнений средней интенсивности или 75 минут высокой интенсивности в неделю", — поделилась Григорьева.

Гулько рекомендует не фокусироваться исключительно на достижении оргазма во время полового контакта, а вместо этого применять альтернативные методы. Например, можно попробовать использовать секс-аксессуары.

Специалисты также советуют лубриканты, так как в этом периоде выделение естественной смазки сокращается.

Важно отметить, что в постменопаузальный период у женщин может возрасти половое влечение. У некоторых отпадает страх беременности, что позволяет наслаждаться сексуальными удовольствиями.

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