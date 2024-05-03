В Финуниверситете назвали российские города с самыми высокими доходами на душу населения

Химки стал городом с самыми высокими доходами на душу населения

0:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

В первом квартале 2024 года эксперты Финансового университета при правительстве РФ выявили города с наиболее высокими доходами на душу населения.

Фото: stroi.mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Среди лидеров оказались Москва, Санкт-Петербург, Реутов, Красногорск и Химки.

По данным исследования, заметный рост доходов также произошел в Камышине, Сызрани, Волгодонске, Норильске и Прокопьевске по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Стоит пояснить, что денежные доходы — это совокупность зарплаты наемных работников, доходов от предпринимательской и другой производственной деятельности.