В Финуниверситете назвали российские города с самыми высокими доходами на душу населения

В первом квартале 2024 года эксперты Финансового университета при правительстве РФ выявили города с наиболее высокими доходами на душу населения.
Среди лидеров оказались Москва, Санкт-Петербург, Реутов, Красногорск и Химки.
По данным исследования, заметный рост доходов также произошел в Камышине, Сызрани, Волгодонске, Норильске и Прокопьевске по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Стоит пояснить, что денежные доходы — это совокупность зарплаты наемных работников, доходов от предпринимательской и другой производственной деятельности.
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