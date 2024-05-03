Стало известно, с кем встречается 23-летня дочь Джуда Лоу

Дочь известного британского актера Джуда Лоу Айрис Лоу заметили на романтической прогулке с английским футболистом Трентом-Александром Арнольдом, играющим за "Ливерпуль". Снимки опубликовало издание Daily Mail.
Как пишут журналисты, Айрис и Трент впервые встретились лишь месяц назад, но сразу же понравились друг другу. По словам источника, на прогулке они оба выглядели расслабленными и счастливыми.
"Вы никогда бы не подумали, что они очень богаты и знамениты, а большинство людей их даже не замечали", — заявил очевидец.
Айрис Лоу одна из семерых детей 51-летнего Джуда Лоу, у которого в прошлом году появился еще один ребенок от возлюбленной Филиппы Коан.
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