Стало известно, с кем встречается 23-летня дочь Джуда Лоу

Дочь известного британского актера Джуда Лоу Айрис Лоу заметили на романтической прогулке с английским футболистом Трентом-Александром Арнольдом, играющим за "Ливерпуль". Снимки опубликовало издание Daily Mail.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Айрис Лоу в инстаграм is licensed under public domain