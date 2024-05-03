Назван возраст, в котором всем нужно пройти обследование на рак легкого

Онколог Есаков: всем людям старше 55 лет нужно обследоваться на рак легкого

1:46 Your browser does not support the audio element. Наука

Всем лицам старше 55 лет рекомендуется пройти сканирование низкодозной компьютерной томографией грудной клетки для раннего выявления рака легких. Для лиц из группы риска возрастной порог снижается до 40 лет, как сообщил Юрий Есаков, заведующий отделением торакальной хирургии в ГКБ им. С. С. Юдина.

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"Люди, старше 55 лет, особенно курящие долгие годы или страдающие хроническими заболеваниями легких, должны пройти КТ грудной клетки, так как это метод позволяет обнаружить новообразования от одного миллиметра и выше", — отметил врач.

КТ рекомендуется также людям старше 40 лет, если у них имеются факторы риска. В случае выявления подозрительных образований необходимо немедленно консультироваться с терапевтом, пульмонологом или онкологом.

Кроме томографии, еще одним методом диагностики рака легких является бронхоскопия, особенно при симптомах как кашель или кровь в мокроте. Этот метод дополняется ультразвуковым исследованием для проверки внутригрудных лимфоузлов и планирования биопсии.

Анализы на онкомаркеры актуальны только для пациентов, уже находящихся на лечении от рака легких или готовящихся к нему, подчеркнул Есаков.

В России более 40 тысяч человек ежегодно сталкиваются с диагнозом рака легких. Основная проблема заключается в том, что у большинства пациентов заболевание диагностируется на поздних стадиях из-за отсутствия ранних симптомов. Раннее выявление рака критически важно для увеличения продолжительности и качества жизни пациентов.