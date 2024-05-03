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У военной поэзии женские лица: День Победы в Новом Театре

Культура

9 и 14 мая в дни празднования 79-й годовщины Великой Победы в Новом Театре состоятся спектакли, которые непременно стоит посетить.

 

Сцена из спектакля Нового Театра Анна Долгарева. Господи, если Ты там не очень занят…

Это будут незабываемые встречи с двумя современными поэтессами — Анной Ревякиной (9 мая) и Анной Долгаревой (14 мая), чьи голоса отзываются на военные события сегодняшнего дня столь же остро, столь же честно и столь же талантливо, как отзывались голоса великих советских поэтов военных лет.

Постановки "Анна Ревякина. Во имя Отца…" и "Анна Долгарева. Господи, если Ты там не очень занят…" не похожи на традиционные встречи с авторами. Это настоящие спектакли, в которых сценография, видеопроекции, световая партитура, участие артистов, музыкальное оформление соединяются с реальным присутствием на сцене самой поэтессы, играющей саму себя.

Жизнь каждой героини раскрывается максимально искренне. Исповедальность - главная черта обоих спектаклей. Вспоминаются знаменитые слова Анны Ахматовой "Когда б вы знали из какого сора растут стихи, не ведая стыда…" И это чистая правда: поэзия не возникает на стерильной, калиброванной, пластмассовой почве. Она пропитана любовью и яростью, кровью и слезами, ненавистью и эротикой. Здесь все — чересчур, все на грани шока.

На этом построен невероятный по степени откровенности и правдивости цикл "Поэзия.doc", в рамках которого созданы спектакли "Анна Ревякина. Во имя Отца…" и "Анна Долгарева. Господи, если Ты там не очень занят…". Героини спектаклей рассказывают о себе, рискуя вынести на публику тот самый "сор", из которого растут их стихи. Они не боятся признаться в своих грехах и странностях, не стесняются быть "смешными и распущенными", не избегают открытого выражения своих взглядов на что бы то ни было: на отношения, на своих близких, на мир и на войну, не скрывают, во что верят и на что надеются.

 

Сцена из спектакля Нового Театра Анна Ревякина. Во имя Отца…

Стихи Долгаревой и Ревякиной — это высокая поэзия истинных патриотов. Не зря Евгений Евтушенко назвал Анну Ревякину "великой русской поэтессой", а Захар Прилепин сказал об Анне Долгаревой: "Событие долгожданное в нашей поэзии".

Ссылки на спектакли на сайте Нового Театра:

АННА РЕВЯКИНА. ВО ИМЯ ОТЦА…

Анна Долгарева — Новый Театр

Фото предоставлены пресс-службой Нового Театра

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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