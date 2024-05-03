Как выглядит внучка Сергея Шойгу — редкие кадры

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Ксения Шойгу показала редкие кадры с двухлетней дочерью Миланой

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дочь министра обороны РФ Сергея Шойгу, президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу в своем Telegram-канале опубликовала редкие кадры с двухлетней дочерью Миланой.

Фото: youtube.com by канал НЕ ПРУСТ is licensed under public domain

На появившемся видеоролике запечатлено домашнее выступление девочки.

"По этому видео понятно, чья она дочь! Мимика — наше все. Эти брови — лучшее, что вы увидите сегодня", — отметила спортсменка.

Ксения Шойгу родила наследницу в браке со спортивным блогером Алексеем Столяровым, с которым разошлась в 2023 году. Мужчина позднее признавался, что не надеялся сохранить теплые отношения с бывшей возлюбленной, но Ксении удалось ему доказать, что это возможно.

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