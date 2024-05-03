Куда пропал однорукий комик из шоу "Что было дальше?" Сергей Детков

Известный комик Сергей Детков в программе "Давайте вместе сделаем шоу" с коллегами Русланом Белым* (признан иноагентом на территории РФ) и Славой Комиссаренко признался, что год назад уехал жить в Лондон.
Юморист отметил, что проживает за рубежом уже на протяжении года.
"Я никогда в жизни не думал, что из дуэта [Григория] Лепса и Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) в итоге в Лондоне я буду жить", — отметил Детков.
Сергей Детков ушел из популярного юмористического проекта "Что было дальше?" в сентябре 2020 года. На его место взяли комика Илью Макарова.
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