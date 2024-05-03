Томас Бах заявил, что запрет россиянам участвовать на открытии ОИ-2024 вытекает из приостановки членства ОКР

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах объяснил, что российским атлетам запретили участвовать в параде спортсменов во время открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже из-за приостановления членства Олимпийского комитета России.
По словам Баха, это приостановление связано с нарушением Олимпийской хартии в связи с аннексией Крыма.
"Это следствие нарушения Олимпийской хартии Олимпийским комитетом России, которая посредством референдума присоединила Крым, поэтому мы должны были приостановить его членство", — сказал Бах, которого цитирует RAC1.
Однако Бах отметил, что МОК не наказывает российских спортсменов лично, и разрешает им участвовать в индивидуальных соревнованиях.
Бах также подчеркнул, что его задачей как главы олимпийского движения является не вмешиваться в политику.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
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