Неожиданный бум: россияне массово арендуют авто перед майскими выходными

Спрос на аренду автомобилей в России резко вырос перед майскими праздниками

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В преддверии майских праздников в России наблюдается значительный рост спроса на аренду автомобилей. Это связано с оживлением путешествий в период с 1 по 10 мая, когда доступных автомобилей становится мало из-за повышенного спроса.

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Также спрос на аренду увеличивается из-за роста цен на новые автомобили и услуги такси. По данным компании TopCar, в этом году аренда авто перед праздниками увеличилась на 18% по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, каршеринг становится популярным в курортных городах, так как он обходится дешевле услуг такси. Ожидается, что рынок краткосрочной аренды автомобилей вырастет на 40% в текущем году.