"Звоните Рыбину!": Илья Куруч сыграл "олдскульного" страхового агента в сериале "Тинькофф Страхования"

"Тинькофф" снял сериал "Звоните Рыбину!" о буднях страхового агента

1:10 Your browser does not support the audio element. Страхование

"Тинькофф" запустил юмористический сериал "Звоните Рыбину" о буднях страхового агента в современном мире, где полис легко оформить в смартфоне или ноутбуке.

Фото: Личный аккаунт "ВКонтакте" Ильи Куруча

Главный герой сериала — Илья Рыбин, классический страховой агент родом из 90-х. Рыбин ищет клиентов где придётся: на парковках, в кафе, даже ходит по квартирам, предлагая оформить автостраховку каско или ОСАГО. Для этого людям нужно "всего лишь" приехать в рабочее время в офис, расположенный в спальном районе, с кипой документов, и подписать договор.

Для главной роли "Тинькофф" нанял популярного актера-блогера, комика и стендапера Илью Куруча. Он известен в том числе по шоу "Наставник по бизнесу", где выступает в образе успешного тренера Ильи Рублёва, готового поделиться своим опытом с начинающими предпринимателями.

Всего в сериале "Звоните Рыбину!" четыре серии, в которых обыгрываются истории разных автовладельцев. Смотреть их можно в сторис в приложении и в блоге Тинькофф. Первая и вторая серия уже доступны к просмотру.

Ранее стало известно, на что россияне тратят время, проведённое в смартфонах.